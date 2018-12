Nach Brand: Mühlbacherhof feiert Wiedereröffnung

„Wir waren mit den Arbeiten schon fast fertig und nur wenige Wochen vor der Eröffnung, wir waren dem Ende so nahe“, blickt Josef Ramsbacher zurück. Doch plötzlich brach für die Familie die Welt zusammen, als am 28. Juni der komplett renovierte Mühlbacherhof in Rennweg in Flammen stand. „Es war nur der Dachstuhl, der Feuer gefangen hatte. Der Schaden aber war so enorm, dass wir bis auf die Grundmauern alles abreisen haben müssen“, erzählt Irene Ramsbacher der „Krone“ mit Tränen in den Augen.