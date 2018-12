Autos rasen mit Vollgas durch Ortschaft

In Dellach am Millstätter See lassen Eltern ihre Kinder nur ungern alleine die unsichere Straße queren. Zur Bushaltestelle führt zwar ein Zebrastreifen, jedoch wird dieser von vielen Auto-Lenkern ignoriert. Und die Pkw rasen an den Kleinen nur so vorbei. Zudem behindert eine starke Rechtskurve die Sicht auf den Schutzweg.