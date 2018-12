Salvini: Opfer stand nicht unter Polizeischutz

Der Bruder eines Mafia-Kronzeugen, der am Dienstag im italienischen Pesaro erschossen wurde, stand entgegen früheren Berichten doch nicht unter Polizeischutz. Das teilte Italiens Innenminister Matteo Salvini am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Adriastadt mit. Der Mord hatte für Aufsehen gesorgt, weil es geheißen hatte, dass der 51-Jährige unter dem Zeugenschutz des Innenministeriums stehe.