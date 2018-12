Dadic & Weißhaidinger Leichtathleten des Jahres!

Der Diskuswurf der Männer steht in der Qualifikationsphase für das Finale bei den Meetings in Doha (3. Mai), Stockholm (2. Juni), Rabat (16. Juni) und London (20./21. Juli) auf dem Programm. Der Diskuswurf der Männer steigt beim Finale am 6. September in Brüssel. Beim Finale in diesem Jahr hatte Weißhaidinger dort mit 65,66 m den fünften Platz belegt. Bei den Nachwuchsathleten setzten sich Sarah Lagger, die heuer bei der U20-WM in Tampere Silber gewonnen hatte, bereits zum vierten Mal und Zehnkämpfer Leon Okafor zum ersten Mal durch.