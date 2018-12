Die Wiener Uni im Zeichen des Silvesterlaufs!

Marathon-Helden in Peuerbach

Der in Österreich sportlich wertvollste Silvesterlauf findet wieder in Peuerbach statt. Dort geht auch das rot-weiß-rote Marathon-Trio, das bei der EM in Berlin heuer sensationell Team-Bronze gewonnen hat, bei dem Rennen über 6,8 km geschlossen an den Start, also Lemawork Ketema, Peter Herzog und Christian Steinhammer. Zudem sind dort auch Andreas Vojta, Luca Sinn und Stephan Listabarth angesagt. Wie stets, sind in Peuerbach an der Spitze starke Kenianer am Start. Das Frauen-Rennen wird aus nationaler Sicht von der mehrfachen Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr angeführt.