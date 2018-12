Silvester: Es drohen Strafen bis zu 10.000 Euro

Polizei schon vor Silvester unterwegs

Die Arbeit der steirischen Polizei beginnt schon vor Silvester - Fuik: „Wir sind jetzt viel unterwegs und leisten Aufklärungsarbeit. Hier schauen wir uns an, ob die Verkäufer die Sachen richtig lagern und auch, ob die Sachen nicht an unter 12-Jährige verkauft werden. Es ist wichtig, dass die Käufer über das Produkt Bescheid wissen. Die Unachtsamkeit in Verbindung mit Alkohol kommt am 31. Dezember sowieso oft hinzu.“