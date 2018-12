Weihnachtsgeschäft geht jetzt in die finale Runde

Ellbogeneinsatz gefragt

Vom Parkplatz bis zum besten Angebot ist dieser Tage also Ellbogeneinsatz gefragt. So stürmten gestern Früh rund 400 Menschen den Mediamarkt in Innsbruck, der mit Schnäppchen am Morgen aufwartete: „Die ersten waren um 4.45 Uhr da“, freut sich Gerhard Moser, Mediamarkt-Chef. „Gegen 9 Uhr waren die Aktionsangebote ausverkauft.“