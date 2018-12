Reifen-Stecher treibt Unwesen in Itzlranggen

Eine junge Mutter will am frühen Morgen in ihr Auto steigen, um ihr Kind in die Schule zu bringen. „Ich habe sofort bemerkt, dass in meinen beiden Vorderreifen Luft fehlte“, erzählt die Frau (Name der Redaktion bekannt). Als sie die Reifen später aufpumpen will, hört sie es zischen – sie wurden aufgestochen. „Dabei stand der Pkw auf meinem Privatgrundstück vor dem Haus“, schildert die Frau.