Zu Tränen gerührt

„Ich fühle mich noch gar nicht so alt“, grinst Alfred Eder. Der Saalfeldener feiert am Freitag seinen 65. Geburtstag. Den letzten in Diensten des Bundesheers. Mit Jahresbeginn ist Eder Pensionist. „Ich sehe das auf keinen Fall negativ“, erklärt er, „kann jeden Tag frei entscheiden, was ich machen will.“ Wobei er sofort anfügt: „Es war bisher auch schön. Da muss ich mich beim Heer dafür bedanken, dass sie mir das alles ermöglicht haben.“