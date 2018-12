Wertvolles Foto von Hansi nach Wochen wieder da

Es sind Geschichten, die das Leben schreibt: Da wird Frau Brigitta aus St. Michael in der Obersteiermark am 2. Dezember die Geldbörse gestohlen, am Stefanitag erhielt sie sie dann völlig unerwartet zurück. Patschnass und ohne Geld, aber zumindest ein Foto ihres Musikidols Hansi Hinterseer wurde vom Dieb verschont.