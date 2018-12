Bankomatkarten gestohlen und Tausende Euro behoben

Der erste Diebstahl erfolgte bereits am Vormittag des 2. November in einem Supermarkt in Knittelfeld. Neben Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro befand sich in der Geldbörse des 77-jährigen Opfers auch eine Bankomatkarte. Der Unbekannte hob in einer Bankfiliale in Knittelfeld mehrere Hunderte Euro ab.