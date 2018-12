Jetzt fordert Clan-Boss öffentlich Blutrache!

„Dass dieser junge Mann von Models und Füchsen so betrogen wurde, ist inakzeptabel. Ein letzter Gruß!“ - so die Zeilen unter der öffentlich geschalteten Todesanzeige in einer Balkan-Zeitung für den in der Vorwoche in der Wiener Innenstadt hingerichteten Vladimir Roganovic. Unterzeichnet vom seit Jahren flüchtigen, untergetauchten Clan-Boss des Opfers. Und wie ein Szene-Insider dem serbischen „Telegraf“ erklärte, soll es sich dabei um eine verschlüsselte, mehr als eindeutige Botschaft handeln.