SPÖ-Chefin bei Gesundheitspolitik im Hintertreffen

Der „Krone“ liegt eine brisante Erhebung der Ärztekammer vor: So schneidet der Kanzler auf dem für ihn fremden Terrain der Gesundheitspolitik viel besser ab als die Ärztin an der SPÖ-Spitze. Der Gesundheitsministerin wird indes wenig zugetraut, an die von ihr propagierte „Patienten-Milliarde“ glaubt kaum jemand.