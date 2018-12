Pannenserie auf Parkplatz hält Feuerwehr auf Trab

Leser unserer Printausgabe können sich noch an die kuriose Serie an Unfällen auf dem Parkplatz des Spitals in Neunkirchen erinnern: Reihenweise waren Lenker hier in den Entwässerungsgraben gefahren, die Feuerwehr musste die Autos bergen. Nun hat auch das eben erst eröffnete Kino in Tulln mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen.