Vincent Kriechmayr meldet Stelvio-Anwartschaft an!

2:0 für die Piste

Der Routinier aus Salzburg wurde im Vorjahr an selber Stelle als Fünfter auch bester Österreicher, wartet aber seit Jänner in Kitzbühel auf ein Podest in der Abfahrt. In Gröden stand zuletzt Rang zehn zu Buche. Zum Bluffen war dem 38-Jährigen bisher in Bormio nicht zumute. „Bei mir war der Kampf mit der Piste. Im Moment steht es 2:0 für die Piste. Ich habe mich wie ein Passagier gefühlt.“