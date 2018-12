Michelle wehrt sich gegen Botox-Lästerei der Fans

„Habe nichts gemacht“

Zu viel für Michelle, die eigentlich Tanja Gisela Hewer heißt. Auf Instagram setzte sich die Sängerin jetzt gegen die Vorwürfe, sie habe sich einer Schönheits-OP unterzogen oder Botox spritzen lassen, zur Wehr. „Möchte kurz klar stellen, dass ich weder Lippen noch sonst was in meinem Gesicht gemacht habe“, schrieb die Schlager-Beauty und postete Foto als Beweis, auf dem sie natürlicher als in der Show von Helene Fischer wirkt.