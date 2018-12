Verdächtiger baute sich die Waffen selbst um

Am Wochenende wurde der 17-Jährige von Ermittlern im Bezirk Zell am See aufgespürt. Zu der Zeit soll er eine der umgebauten Waffen bei sich getragen haben. Eine weitere wurde bei der Hausdurchsuchung an seinem Wohnort in Zell gefunden. Vermutlich hat er hierfür den Lauf der Schreckschusspistole aufgebohrt und sie somit „scharf“ gemacht.