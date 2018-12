Bad Ischl reichte Bewerbung trotz Dämpfern ein

Einstimmiger Beschluss

Das Budget ist auch der Stein des Anstoßes für Landeshauptmann Thomas Stelzer, der sich nicht vorstellen kann, von Landesseite einen Teil der Finanzierung aufbringen zu können: „Die Finanzierung ist in dieser Phase jedoch sekundär, es geht um Ideen“, stellt Ischls Bürgermeister Hannes Heide klar. Der Gemeinderat habe in seiner letzten Sitzung die Bewerbung einstimmig beschlossen, ebenso tat er es in Hallstatt.