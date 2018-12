Zug rammt Wagen auf Bahnübergang: Lenker (21) tot!

Das Unglück passierte um 12.10 Uhr, als der 21-jährige Türke auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Helpfau offenbar einen näherkommenden Zug übersah, von diesem erfasst und 72 Meter mitgeschleift wurde. Die inneren Verletzungen des jungen Welsers waren so schlimm, dass er noch an Ort und Stelle starb.