Diese Busenblitzer sorgten 2018 für Furore

Für Aufregung bei ihren Fans sorgte heuer unter anderem Verona Pooth. Ein auf den ersten Blick recht harmloser Schnappschuss mit Söhnchen Rocco entpuppte sich auf den zweiten Blick als ganz schön schlüpfrig. Unfreiwillig gab die TV-Moderatorin offenbar mehr preis, als ihr lieb war. Es schaute nämlich so aus, als würde aus dem Ausschnitt ihrer Bluse frech Veronas Nippel hervorblitzen. Die 50-Jährige nahm die Diskussion um ihren vermeintlichen Busenblitzer mit einer großen Portion Humor und erklärte ihren Fans, das liege nur am Licht, dass da was zu sehen sei!