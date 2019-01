Skispaß und Musik: Von der Piste in die Oper

Daneben werden weitere zwei szenische Inszenierungen gezeigt: Gemeinsam mit dem Salzburger Landestheater wurde eine Ballettgala entwickelt, und das Marionettentheater zeigt die erfolgreiche Produktion von „Bastien und Bastienne“ sowie „Der Schauspieldirektor“ aus dem Mozartjahr 2006. Wer während seines Kultur-Opern-Aufenthalts nicht auf die tief verschneite Bergwelt beziehungsweise das Skifahren verzichten mag, der lässt sich ganz bequem und kostenlos mit dem Ski Shuttle von Salzburg nach Flachau bringen: Modernste Berg- und Liftanlagen und ein atemberaubendes Bergpanorama begeistern Wintersportler aus aller Welt. Diese schätzen das Angebot von 22 Skiregionen in 70 Wintersportorten, 2000 Pistenkilometern und ebenso vielen Loipenkilometern. Snow- und Funparks in 30 Orten, urige Hütten und moderne Bergrestaurants sowie Österreichs größter Skiverbund Ski amadé garantieren Genuss und Sportlichkeit in hohem Maße.