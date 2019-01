Dordogne-Périgord: Zurück zu den Anfängen

Frankreich ist immer eine Reise wert! Für all jene, die an den Ursprüngen der Menschheit, an ihren frühen künstlerischen Äußerungen interessiert sind, bietet dieses Land aber besondere Schätze. Kaum sonst wo gibt es auf engem Raum so viele Höhlenmalereien, Neandertaler-Funde und prähistorische Museen wie im schönen Tal der Vézère in der Dordogne. Um sie bestmöglich zu erkunden, bietet sich eine Studienreise der ARGE Archäologie mit kompetenten Reiseleitern an. Man trifft dabei nicht nur auf auf Menschen mit gleichen Interessen, man sieht auch Höhlen, die für den „normalen“ Reisenden nicht zugänglich oder so versteckt sind, dass man schon gute Kontakte haben muss, um sie zu finden.