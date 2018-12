Sieben Gründe, warum Silvester in Wahrheit nervt

Silvester ist so ziemlich die größte Party des Jahres. Auf der ganzen Welt knallen um Mitternacht im jeweiligen Land die Sektkorken, werden Feuerwerksraketen in den Himmel geschossen und alle umstehenden Verwandten oder Fremden liebes- oder betrunken umarmt. Doch nicht für alle ist dieser Tag so reizvoll. City4U hat sieben Gründe gesammelt, warum Silvester in Wahrheit eigentlich nervt.