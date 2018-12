Frauenmord in Zell am See: Verdächtiger in Haft

Mitte Oktober wurde in einem Mehrparteienhaus in Zell am See eine 20-jährige Pinzgauerin getötet. Die junge Frau wurde von mehreren Schüssen in den Oberkörper getroffen und brach blutüberströmt im Stiegenhaus des Gebäudes zusammen. Am Wochenende konnte nun ein Verdächtiger (17) festgenommen werden. Bei einer Hausdurchsuchung wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine umgebaute Schreckschusspistole, sichergestellt. Hieß es ursprunglich, es könnte bei der Tat um Drogen gegangen sein, wird aktuell eher in Richtung „unerwiderte Liebe“ ermittelt.