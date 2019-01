Die besten Orte um Feuerwerke zu beobachten

Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu, das neue beginnt: 3, 2, 1....Happy New Year - und die Feuerwerke donnern und glitzern in der schwarzen Nacht über der Stadt. Sofern man nicht im 20. Stock eines Hochhauses wohnt, sieht man „nur“ das Feuerwerk direkt über einem. Doch das muss nicht sein. City4U hat einige Orte für euch, von denen ihr um Mitternacht am 31. Dezember einen grandiosen Blick auf zahlreiche bunte und spektakuläre Feuerwerke habt.