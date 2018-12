Mordfall Irene: Der Verdächtige (17) schweigt!

David S. aus Zell am See war der Polizei bislang nicht aufgefallen, bevor er am vergangenen Wochenende festgenommen wurde. Seit Mittwoch sitzt der 17-Jährige offiziell wegen Mordverdachts in U-Haft. Er soll beteiligt gewesen sein, als am 20. Oktober die erst 20-jährige Irene P. vor ihrer Wohnungstür in einem Wohnhaus in Zell am See mit mehreren Schüssen getötet wurde.