James Bond-Hits aus 24 Filmen

Es ist ein musikalischer Ritterschlag, wenn man einen Titelsong für einen James Bond-Film singen darf - Superstars wie Paul McCartney, Duran Duran, Tina Turner, a-ha oder Adele finden sich in diesem exklusiven „007-Club“. Viele der Songs wurden unsterblich, „Goldfinger“, „Diamonds Are Forever“, „Goldeneye“ oder „Live And Let Die“ kennen auch alle jene, die mit den Kino-Blockbustern rein gar nichts am Hut haben.