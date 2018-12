So können Sie das Alleinsein noch besser genießen

Valentinstag ist endlich vorbei! Nach all der Liebe, die in der Luft lag, können Singles endlich wieder aufatmen. Doch das ist längst nicht der einzige Grund zur Freude: Denn heute haben auch die glücklichen oder unglücklichen Alleinstehenden etwas zum Feiern. Heute ist nämlich der Ehrentag der Singles, im Englischen „Singles Awareness Day“ - auch unter der Abkürzung S.A.D. bekannt.



Wie Sie diesen Tag verbringen bleibt ganz Ihnen überlassen. Grundsätzlich gilt es die Freiheiten des Single-Lebens zu zelebrieren und deren Vorteile zu beleuchten. Zum Beispiel ohne Rücksicht auf eine wartende Person einfach spät nach Hause zu kommen. Viele Junggesellen schließen sich aber auch zusammen und gehen in Bars oder Clubs. Bei der Kleiderwahl entsprechen Sie mit Grün, der Komplementärfarbe zur Farbe der Liebe, Rot, oder alternativ Schwarz dem Dresscode des heutigen Tages. Falls Sie es lieber ruhiger bevorzugen, haben wir eine kleine Auswahl an passenden Büchern und Filmen für Sie vorbereitet.