Der Wald als bester Schutz vor Lawinen und Muren

„Nur ein gesunder Baumbestand kann das Auslösen von Lawinen und anderen Naturkatastrophen verhindern. Fichten, Tannen oder Zirben wirken wie ein weitgespanntes Netz. Nur so werden Siedlungen ausreichend geschützt“, ist Agrarlandesrat Josef Schwaiger überzeugt. In diesem Jahr profitierten Ramingstein, Fusch, Felbertal, Zell am See, Weißpriach und Göriach von den Schutzwaldprojekte.