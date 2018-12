Ansturm auf die Geschäfte ab dem Morgengrauen

Wetter auch für Innenstädte Segen

„Die Schnäppchen kommen wie gerufen, viele haben darauf spekuliert gehabt“, verriet Marcel Rührlinger, der den XXL-Standort im Einkaufstempel in Pasching leitet. Apropos Pasching: Die PlusCity ist heute wieder eine der beliebtesten Anlaufstellen in Sachen Einkaufen in unserem Bundesland. Viele nutzen aber auch das Wetter, um in den Innenstädten die zu Weihnachten geschenkten Gutscheine auszugeben.