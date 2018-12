Ungarn setzen auf Ausbau von Straße und Schiene

Die heimische Wirtschaft hat sich längst mit den ungarischen Freunden eng verbunden. So ist Peter Nemeth, Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland, auch Honorarkonsul des Nachbarlandes. Vor allem deshalb finden die heimischen Interessen in Budapest auch Gehör. Nun gab Botschafter Andor Nagy ein paar Einblicke in die zukünftige Entwicklung rund um und für die pannonische Region. Die Autobahn M 8 bei Szentgotthárd, die bis zum Jahr 2022 auch an die Schnellstraße S 7 anschließen soll, oder auch die bessere Anbindung von Szombathely (Lückenschluss über die Bundesstraße 61a) und Sopron (Verlängerung der A 3) liegen im Fokus des Nachbarlandes.