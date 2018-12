Bub (3) beim Krabbeln von Hunden in Kopf gebissen

Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf, am Gesäß sowie an den Beinen. Der Notarzt versorgte das kleine Bissopfer noch an Ort und Stelle, der ÖAMTC-Rettungshubschrauber brachte den Buben ins Wiener SMZ Ost. Lebensgefahr bestehe keine, hieß es am Donnerstagnachmittag seitens des Spitals.