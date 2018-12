VW setzt auf mobile „Powerbank“ fürs E-Auto

Erste mobile Ladesäulen sollen im Rahmen eines Pilotprojekts in Wolfsburg im ersten Halbjahr 2019 aufgestellt werden. Von 2020 an solle die Säule, die ältere Batterien aus E-Autos weiterverwenden werde, auch in anderen Städten eingesetzt werden. Thomas Schmall, Vorstandschef der VW-Konzern-Komponente, sprach von einem „entscheidenden Schritt zu einem leistungsfähigen Netz von Ladepunkten“. Dies sei ein komplett neuer Ansatz für den schnellen Ausbau der Infrastruktur. Deren unzureichender Ausbau gilt als ein Haupthindernis beim Ausbau der Elektromobilität - neben dem hohen Preis der Autos und der bisher noch geringen Reichweite.