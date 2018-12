Schnäppchenjäger stürmen im ganzen Land Geschäfte

Am liebsten wird das Bare vom Christkind in Freizeitaktivitäten, Bekleidung oder Schmuck investiert. Für den Handel ist der Trend zum Geldkuvert unterm Christbaum ein Umsatzturbo gleich zum bevorstehenden Jahresbeginn. Und der erneute Ansturm auf die Geschäfte begann am Donnerstag bei Elektronikmärkten landauf, landab bereits um 6 Uhr in der Früh. Aber auch viele andere Unternehmen lockten die Schnäppchenjäger an.