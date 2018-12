Die besten Silvester-Partys der Stadt

Dieses Jahr bringt Euch Brandnite TV das Glitzern des New York Nightlife, die Vibes der Londoner Club Nächte, das Feeling von Ibiza und die Coolness von Berlin in eine einzigartige Wiener Location und vereint bei „Echos“ die legendärsten internationalen Performer und DJs. So werden aktuelle Hits aus den Charts vom Star-Produzenten Sergio Flores aufgegriffen und in exklusive, nie zuvor gehörte, House Versionen verwandelt, welche unsere geladenen Stars dann auf ihre ganz eigene Art live interpretieren. Es geben sich weltbekannte Größen wie Tara McDonald, die bereits Welthits wie „My My My“ von Armand Van Helden, „Feel the Vibe“ von Axwell, oder „Delirious“ von David Guetta ihre Sangeskünste lieh, oder Duane Harden aus New York, die unverkennbare Stimme der globalen Hymne „U Don‘t Know Me“ von Armand Van Helden (und eben noch mit „Devil In Me“, einer Kollaboration mit Purple Disco Machine, in den Charts vertreten) die Ehre, während internationale Top DJs, wie der Engländer ATFC (Erschaffer solcher Dance Klassiker wie „Bad Habbit“, oder „In And Out Of My Life“, unter dem Pseudonym Onephatdeeva), sowie der belgische Produzent Kid Creme (legendär sein Remix von Shakedown „At Night“) sich die Klinke (oder eher den Tonarm) in die Hand geben. Aber auch nationale Kaliber wie Steve Hope, der mit seinen internationalen Veröffentlichungen aufhorchen lässt und der Ausnahme-Percussionist Amar Lamy dürfen nicht fehlen. Tickets sind noch erhältlich!