Rebound-Saisonbestleistung von Jakob Pöltl

Mit einem bärenstarken Jakob Pöltl am Rebound haben die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die Denver Nuggets bezwungen. Der 23-jährige Wiener packte beim 111:103 der Texaner gegen den bisherigen Leader der Western Conference elf Mal an den Brettern zu. Das bedeutete Saisonbestleistung für ihn.