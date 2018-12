Thiem: „Ich bin total heiß auf den Start!“

„Ich will Revanche“

„Ich hab gegen Karen im Semifinale in Paris glatt verloren“, sagt Thiem, „für diese Niederlage will ich Revanche. Abu Dhabi ist ein extrem wichtiger Test, um zu sehen, wo ich stehe. Das Training in Teneriffa war perfekt!“Viel Lob vom CoachIn Doha (ab 31. Dezember) steigt für Thiem das erste ATP-Turnier 2019. „Ich bin gespannt“, erklärt sein Coach Günter Bresnik, „Dominic hat auf Teneriffa im Camp alles gegeben!“ Thiem ist motiviert: „Ich bin total heiß auf den Start.“