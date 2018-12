Kleinbrand in einer Schule im Bezirk Kufstein

Um 15.10 Uhr brach am Mittwoch ein Kleinbrand im Eingangsbereich einer Neuen Mittelschule in Söll aus. Ein Zeuge verständigte sofort die Feuerwehr. Die rückte mit vier Fahrzeugen und 30 Mann aus und konnte den Brand rasch löschen. Da kein Schulbetrieb war, waren zum Glück auch keine Personen in Gefahr. Laut Polizei entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden aber durchgeführt.