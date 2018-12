EU wird neue Schulden „einmalig“ tolerieren

Die teuren Zugeständnisse der Regierung von Präsident Emmanuel Macron an die „Gelbwesten“ erhöhen zwar die Verschuldung Frankreichs, doch die EU drückt dennoch ein Auge zu und. „Wir haben den französischen Etat vor einigen Wochen geprüft und werden jetzt nicht erneut in Prüfung gehen“, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Mittwoch gegenüber mehreren deutschen Medien.