Ansturm auf Jobs bei der Kärntner Polizei

Wie viel zusätzliche Jobs in Kärnten geschaffen werden, ist unklar. „Es hat aber noch nie so viele Bewerber in Kärnten gegeben, wie dieses Jahr“, erklärt Alexander Marakovits, Kommunikationschef im Innenministerium. Die Zahl der Bewerbungen ist mit einem Plus von 212,6 Prozent regelrecht explodiert, 769 Personen haben sich für einen Job beworben. In anderen Jahren trudelten bei der Personalstelle weniger als 100 Bewerbungen ins Haus.