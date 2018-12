Wiener soll horrende Stromrechnung bezahlen

2016 bezieht Peter S. seine kleine Wohnung in Ottakring, begleicht jeden Monat seine Rechnungen für Strom und Gas. Eigentlich findet er die Vorschreibung um 160 Euro schon zu hoch. Doch es kommt noch schlimmer. Peter S. soll nachzahlen. In vier Ratenzahlungen um 290 Euro fordert Wien Energie den Angestellten auf, die offenen Beträge zwischen November 2018 und Februar 2019 zu begleichen. Der Wiener versteht die Welt nicht mehr, kontaktiert abermals die zuständigen Wiener Netze und Wien Energie und wendet sich in der Verzweiflung letztlich an die „Krone“.