Umtauschen oder Geld zurück?

Nicht jedes Geschenk kommt beim Beschenkten so gut an wie gewünscht. Immerhin jeder Dritte findet laut Umfragen Ungewolltes unter dem Baum. Heute, wenn die Geschäfte endlich wieder ihre Türen öffnen, geht es mit dem Umtauschwahn los. Aber Achtung: „Ein gesetzliches Recht auf Umtausch gibt es nicht“, bestätigen die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer. Die meisten Geschäfte kommen ihren Kunden aber entgegen und räumen Umtauschfristen ein. Meist wird gegen ein anderes Produkt getauscht, wie der Name schon sagt. Das Geld gibt es nur selten zurück. Oft werden auch Gutscheine ausgestellt. Gebraucht wird in den meisten Fällen aber die Originalrechnung.