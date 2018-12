Mädchen stürzt zehn Meter aus Sessellift auf Piste

Im Skigebiet von Ellmau in Tirol ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen: Ein siebenjähriges Mädchen aus Deutschland stürzte rund zehn Meter tief aus einem Sessellift und landete auf der Piste. Die Skilehrerin hatte das Kind offenbar an den Schultern gehalten - nach einigen Minuten aber die Kraft verloren. Das Kind wurde schwer verletzt.