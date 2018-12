Hilferuf aus dem Heim: Zu wenig Zeit für Pflege!

„Auch, wenn wir als Personal versuchen, unser Bestes zu geben, so reicht es dennoch bei weitem nicht aus, um angemessen und den betagten Menschen würdig zu sein“, schreibt die Pflegekraft in einem langen Leserbrief an die „Krone“. Die Wurzel allen Übels sei ihrer Erfahrung nach definitiv der veraltete, längst nicht mehr adäquate Personalschlüssel in Oberösterreich, der je nach Pflegegeldstufe eine bestimmte Anzahl von Beschäftigten inder Pflege vorsieht, in Stufe 5, zum Beispiel, ist das 1 Pflegling : 2 Pflegekräfte.