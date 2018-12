Bayern wird Grenzen weiter kontrollieren

Salzburg ist absolute Spitze und das ist leider keine gute Nachricht. Denn es geht um die Staubilanz und die immer längeren Wartezeiten für die Autofahrer. Fast jeder vierte Stau in Österreich baut sich in Salzburg auf. Die Grenzkontrollen am Walserberg sind ein großer Faktor. Und daran wird sich vorerst nichts ändern.