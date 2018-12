Blue Man Group: Ein Blick hinter die blaue Fassade

„Man muss kein Schlagzeuger sein“

Blaue Farbe allein macht aber noch keinen Blue Man. Was muss ein Darsteller können? „Eigentlich hat jeder die Fähigkeit, ein Blue Man zu sein. Was man auf die Bühne bringen muss, sind Neugier und Spaß am Spiel. Das innere Kind, das offen für neue Erfahrungen und fasziniert von seiner Umwelt ist“, erzählt Adam Erdossy, der seit 13 Jahren in Blau auf der Bühne steht, im Gespräch. „Viel in der Show ist natürlich auch Trommeln, aber man muss kein Schlagzeuger sein, um mitzumachen. Das kann man lernen.“