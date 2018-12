Ausfall im Kärntner T-Mobile-Netz

Einen Tag nach Heiligabend, am Christtag, kam es bei T-Mobile Austria zu einer Störung und in weiterer Folge sogar zu einem kurzzeitigen Totalausfall im Kärntner T-Mobile-Handynetz. Die technischen Probleme begannen gegen 17.30 Uhr. Um 20.33 Uhr meldete der Mobilfunkbetreiber via Internet, dass die Störung großteils wieder behoben werden konnte. Die Ursache ist noch unklar.