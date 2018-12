Trump-Fauxpas: US-Amerikaner teilen Kennedy-Brief

Der peinlichen Fauxpas, den sich US-Präsident Donald Trump am Heiligen Abend geleistet hat, dürfte ihm noch länger nachhängen. Trump hatte während eines Telefonats mit der siebenjährigen Collman Lloyd aus Lexington ihren Glauben an den Weihnachtsmann als „grenzwertig“ bezeichnet. Am Dienstag tauchte nun im Internet ein Brief des 1963 erschossenen US-Präsidenten John F. Kennedy auf. In dem Brief aus dem Jahr 1961 erklärt JFK einem Mädchen namens Michelle, dass sie sich „keine Sorgen um Santa Claus machen müsse“: „Ich habe gestern mit ihm gesprochen und es geht ihm gut.“ Die US-Amerikaner wollen damit offenbar an Zeiten erinnern, als der mächtigste Mann der Welt noch etwas Fingerspitzengefühl besaß ...