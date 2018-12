Tourismus zahlt 3,2 Millionen Euro für Festspiele

Jährlich werden, neben den Festspielen, rund 80 Projekte unterstützt. Heuer waren das unter anderem die Ski-Weltcuprennen in Saalbach und Flachau, das Winterfest, der Snowboard-Weltcup in Bad Gastein, das Amadeus Horse Indoors, das Salzburg Convention Bureau, die Aktion „School on Snow“ sowie das Skigymnasium Saalfelden und die Ski-Tourismusschule Bad Hofgastein. Dazu kommt ein Schwerpunktprogramm für die Sanierung von Schutzhütten und die Unterstützung von kleinen Verbänden.