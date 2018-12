Diese 10 Produkte wurden 2018 am meisten gegoogelt

Das Internet vergisst nichts. Auch nicht unsere Interessen und Fragen. Die, die wir am häufigsten in das Eingabefeld von Google geschrieben haben, werden am Ende jedes Jahres bekanntgegeben. (Krone berichtete) Demnach haben die Fußball WM, die Zeitumstellung oder das Iphone XS besonders viele Österreicher beschäftigt. Welche Produkte die Internetsuchmaschine noch zum Glühen gebracht haben, erfahren Sie hier.